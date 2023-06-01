先月31日の東京ドーム公演で嵐としてのグループ活動を終了した櫻井翔（44）が転職サイト「リクナビNEXT」の新CMに出演する。4日から順次放映される。現在の仕事に違和感を抱く男性に櫻井が「リクナビNEXT」を薦める内容。ブランドカラーが赤であり「運命的。僕も長く（嵐のメンバーカラーで）赤を背負ってきた。“赤”がつないだ縁」と感動していた。新たなことへ挑戦する人に向け「ワクワクする気持ちを大切にしながら、不