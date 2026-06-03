最近、妻がささいなことで怒る、何を言っても機嫌を損ねそうで気を遣う──。そんな状況に疲れたと感じている男性もいるのではないでしょうか。妻の怒りには、“言葉にできない不満”が隠れているのかもしれません。この記事では、妻がすぐ怒る理由から、やってはいけない対応、関係改善の具体策まで解説します。妻がすぐ怒る理由妻がなぜすぐ怒ってしまうのか深く考えたことはありますか? その理由は、妻だけでなく夫であるあなた