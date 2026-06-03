お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、5月29日に放送されたTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』(毎週金曜25:00〜27:00)に出演し、ロックバンド・back numberのライブを鑑賞した際に感動したことを語った。バナナマンの設楽統○back numberライブは「“歴史の証人”になった感じ」設楽は5月に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催された公演に足を運んだそうで、ボーカルの清水依与吏について「めちゃめちゃこんなこ