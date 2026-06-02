２日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６４０．１４ポイント（２．５２％）高の２６０３８．３２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２５５．１０ポイント（３．００％）高の８７６２．９７ポイントと３日続伸した。ハンセン指数は５月１４日以来、約３週ぶりの高値水準を回復している。売買代金は３７３７億８０１０万香港ドル（約７兆６１７６億円）に拡大してい