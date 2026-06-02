２日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７０．６９ポイント（１．４６％）高の２５７６８．８７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６９．０１ポイント（１．９９％）高の８６７６．８８ポイントと３日続伸した。売買代金は２０００億８９９０万香港ドルとなっている（１日前場は１９５２億３７９０万香港ドル）。米株高が好感される流れ。昨夜の米株市場