全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ソラナ シエラ / イングリッド ガマラ マルティンス] 0 - 2 [マガリ ケムペン / アンドレヤ クレパーチ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第7日がフランス パリで行われ、女子ダブルス2回戦で、ソラナ シエラ / イングリッド ガマラ マルティンスとマガリ ケム