米国 卸売在庫（速報値）（4月）21:30 結果0.5% 予想N/A前回1.5%（1.3%から修正）（前月比) シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45 結果62.7 予想50.3前回49.2（シカゴ購買部協会景気指数) カナダ 実質GDP（2026年 第1四半期）21:30 結果-0.1% 予想1.4%前回-1.0%（-0.6%から修正）（前期比年率) 実質GDP（3月）21:30 結果-0.1% 予想0.1%前回0.2%（前月比) 結果0.4%