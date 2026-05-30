ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
米国
卸売在庫（速報値）（4月）21:30
結果 0.5%
予想 N/A 前回 1.5%（1.3%から修正）（前月比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45
結果 62.7
予想 50.3 前回 49.2（シカゴ購買部協会景気指数)
カナダ
実質GDP（2026年 第1四半期）21:30
結果 -0.1%
予想 1.4% 前回 -1.0%（-0.6%から修正）（前期比年率)
実質GDP（3月）21:30
結果 -0.1%
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
結果 0.4%
予想 0.9% 前回 0.8%（1.0%から修正）（前年比)
＊米ボウマンFRB副議長
一時的に高止まりしているエネルギー価格のインフレへの対応は、不必要な金融引き締めを招く
＊トランプ米大統領
イランに関する最終判断を行うため今すぐ会合を開く
ホルムズ海峡で足止めされた船舶が帰路に着く可能性
イランは核兵器や核爆弾を決して保有しないことに同意しなければならない
ホルムズ海峡はすぐに開放されるべき、通行料は徴収されるべきではない
＊ラデフ・ブルガリア中銀総裁
遅すぎる行動は早すぎる行動よりもコストが高くなる可能性
卸売在庫（速報値）（4月）21:30
結果 0.5%
予想 N/A 前回 1.5%（1.3%から修正）（前月比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45
結果 62.7
予想 50.3 前回 49.2（シカゴ購買部協会景気指数)
カナダ
実質GDP（2026年 第1四半期）21:30
結果 -0.1%
予想 1.4% 前回 -1.0%（-0.6%から修正）（前期比年率)
実質GDP（3月）21:30
結果 -0.1%
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
結果 0.4%
予想 0.9% 前回 0.8%（1.0%から修正）（前年比)
一時的に高止まりしているエネルギー価格のインフレへの対応は、不必要な金融引き締めを招く
＊トランプ米大統領
イランに関する最終判断を行うため今すぐ会合を開く
ホルムズ海峡で足止めされた船舶が帰路に着く可能性
イランは核兵器や核爆弾を決して保有しないことに同意しなければならない
ホルムズ海峡はすぐに開放されるべき、通行料は徴収されるべきではない
＊ラデフ・ブルガリア中銀総裁
遅すぎる行動は早すぎる行動よりもコストが高くなる可能性