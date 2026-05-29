2026年度の男子日本代表メンバーだった佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕されたことを受け、日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長が自身のインスタグラムでコメントした。 2026年度の日本代表メンバーに選ばれていた佐藤は25日未明にチームへ合流。27日に数名のチームメイトと立ち寄ったパチンコ店にカバンを置き忘れ、その所持品の中から大麻が発見。28日に逮捕され、JVAは佐藤