日本バレーボール協会（JVA）は29日（金）、男子日本代表チームの選手とスタッフを対象に、所持品検査および薬物検査を実施したことを発表した。 男子日本代表では、28日（木）に2026年度のメンバーだった佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕。代表メンバーから抹消していた。 代表チーム内から逮捕者が出たことを受け、JVAは代表チームの全選手およびスタッフを対象に、所持品