11項目の法令違反が確認されたとして、北陸信越運輸局は水上バスを運航する信濃川ウォーターシャトルに安全確保に関する命令を出しました。 5月28日付で輸送の安全確保に関する命令を受けたのは、水上バスを運航する信濃川ウォーターシャトルです。 北陸信越運輸局などによりますと、去年4月、旅客船『ベアトリス』が試運転中に停留していた漁船など3隻に衝突。 信濃川ウォーターシャトル