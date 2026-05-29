医療法人社団エムズが運営する「クリニックフォアグループ」は、このほど「生理不順のガマン・ロス実態調査」を実施、その結果を発表しました。それによると、約2週間に1度の頻度で「生理不順によるイライラや余裕不足で不機嫌な自分を悔やんでいる」ことが判明しました。では、どのようなことを後悔しているのでしょうか。【調査結果】家族に対する不機嫌を「後悔・反省」した内容は…調査は、18歳〜49歳の女性628人のうち、大学