新番組『Kamui’s HYPE THE HOPE』が、5月29日よりABEMAで放送スタートとなる。 （関連：【画像あり】MCを務めるKamui（ラッパー）、ポーザー白石（配信者）、ピーナッツくん（ラッパー／VTuber）） ラップ／ヒップホップの最新MVを実況リアクション形式で解説・深掘りしていく、“超MV特化型”番組として、月次放送を予定。MCにはKamui（ラッパー）、ポーザー白石（