今ではSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストによる楽曲配信やSNS活用は当たり前のものになったが、その流れの起点となったのが嵐だった。 （関連：【画像あり】いつの時代もファンを楽しませてきた嵐のライブステージ） 嵐は2019年10月9日に「A・RA・SHI」「Love so sweet」「Happiness」「truth」「Monster」の5曲をサブスクで解禁。同日に開設した公式YouTubeチャンネルでは、デビュー組初となるフルサ