タレントの森脇健児が28日にInstagramを更新し、元SMAPメンバーの森且行との2ショットを披露すると、ファンから「懐かしい二人〜」「嬉しい2ショット!!」といった反響が寄せられた。【写真】『3年B組金八先生3』新年会集合ショットに元SMAP・森且行の姿森脇が「30年ぶりに再会しました、嬉しかったなぁ！」と投稿したのは、1996年までSMAPメンバーとして活動し、以降はオートレース選手として活躍している森との2ショット。2人