（写真左から）森脇健児、森且行　※「森脇健児」Instagram

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　タレントの森脇健児が28日にInstagramを更新し、元SMAPメンバーの森且行との2ショットを披露すると、ファンから「懐かしい二人〜」「嬉しい2ショット!!」といった反響が寄せられた。

【写真】『3年B組金八先生3』新年会集合ショットに元SMAP・森且行の姿

　森脇が「30年ぶりに再会しました、嬉しかったなぁ！」と投稿したのは、1996年までSMAPメンバーとして活動し、以降はオートレース選手として活躍している森との2ショット。2人は1990年代に『桜っ子クラブ』（テレビ朝日系）や『夢がMORI MORI』（フジテレビ系）などのバラエティ番組で共演していた。

　笑顔で並ぶ2人の姿に、ファンからは「懐かしい二人〜」「夢MORIまた見たいなぁ〜」「懐かしい嬉しい2ショット!!」などの声が集まっている。

引用：「森脇健児」Instagram（@moriwaki__kenji）