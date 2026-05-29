森脇健児、元SMAP・森且行と16年ぶり再会を報告 ファン感動「懐かしい二人〜」
タレントの森脇健児が28日にInstagramを更新し、元SMAPメンバーの森且行との2ショットを披露すると、ファンから「懐かしい二人〜」「嬉しい2ショット!!」といった反響が寄せられた。
【写真】『3年B組金八先生3』新年会集合ショットに元SMAP・森且行の姿
森脇が「30年ぶりに再会しました、嬉しかったなぁ！」と投稿したのは、1996年までSMAPメンバーとして活動し、以降はオートレース選手として活躍している森との2ショット。2人は1990年代に『桜っ子クラブ』（テレビ朝日系）や『夢がMORI MORI』（フジテレビ系）などのバラエティ番組で共演していた。
笑顔で並ぶ2人の姿に、ファンからは「懐かしい二人〜」「夢MORIまた見たいなぁ〜」「懐かしい嬉しい2ショット!!」などの声が集まっている。
引用：「森脇健児」Instagram（@moriwaki__kenji）
【写真】『3年B組金八先生3』新年会集合ショットに元SMAP・森且行の姿
森脇が「30年ぶりに再会しました、嬉しかったなぁ！」と投稿したのは、1996年までSMAPメンバーとして活動し、以降はオートレース選手として活躍している森との2ショット。2人は1990年代に『桜っ子クラブ』（テレビ朝日系）や『夢がMORI MORI』（フジテレビ系）などのバラエティ番組で共演していた。
笑顔で並ぶ2人の姿に、ファンからは「懐かしい二人〜」「夢MORIまた見たいなぁ〜」「懐かしい嬉しい2ショット!!」などの声が集まっている。
引用：「森脇健児」Instagram（@moriwaki__kenji）