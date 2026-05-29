KEFは、東京・青山にある直営店「KEF Music Gallery TOKYO」にて、独自の吸音構造“MAT”を採用したスピーカー「Rシリーズ」主要3機種を聴き比べできる試聴体験フェアを、5月29日～7月31日に開催する。7月29日までに専用フォームから予約し、7月31日までに来店・試聴体験するとKEFオリジナルボールペンが全員にプレゼントされる。 試聴体験でプレゼントされるKEFオリジナルボールペ