『美少女戦士セーラームーン』の専用シアタ「美少女戦士セーラームーン ‐Shining Theater Shinagawa Tokyo‐」より、第2期スケジュールとチケット情報が解禁された。【写真】小山璃奈、Team Gold Moonキャラクタービジュアル本シアターは、2019年に東京・麻布十番で人気を博した「美少女戦士セーラームーン ‐SHINING MOON TOKYO‐」を受け継ぎ、新たなエンターテインメント空間として品川に誕生。『美少女戦士セーラームー