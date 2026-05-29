一時は退団が「確実視」も。今季限りで契約満了、日本代表MFの去就は？ 本人もクラブも残留に前向きと現地報道「新たな契約締結を目ざしている」
クリスタル・パレスに所属する鎌田大地の去就に現地メディアが言及した。５月28日、英衛星放送『Sky Sports』が報じている。
日本代表MFは、2024年７月にセリエAのラツィオからパレスに加入。昨季はプレミアリーグ34試合に出場し、FAカップ制覇にも貢献した。今季はリーグ戦28試合でプレーし、今月27日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）にフル出場。タイトル獲得に寄与するなど活躍した。
鎌田とパレスの現行契約は26年６月30日まで。去就に注目が集まるなか、同メディアは「パレスは（アダム・）ウォートンとカマダの残留を説得しようとしている」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えている。
「クリスタル・パレスは、カンファレンスリーグ優勝後、アダム・ウォートンとダイチ・カマダの残留を説得しようとしている。カマダは契約満了を迎えており、セルハースト・パーク（パレスの本拠地）を去るのが確実視されていたが、本人はロンドン残留を強く希望しており、クラブは新たな契約締結を目ざしている」
29歳は果たしてどんな道を歩むのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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