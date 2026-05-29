お笑いタレント狩野英孝（44）とお笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（49）が29日、都内で行われた「全力おたすけバラエティかのおが便利軒」（6月7日午後4時5分、フジテレビ系列）の制作発表会見に出席した。18年から仙台放送で毎週放送され、今回が3度目の全国放送。狩野は「バラエティー界の大御所、山田邦子さん、人生の大御所、最強おばあちゃん、2本立てでやらせていただきます。今までの『かのおが便利軒』にはないような、ハ