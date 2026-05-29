バーガーキングは、5月29日より「ワンパウンダーシリーズ」第2弾となる超大型バーガー「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」を期間・数量限定で新発売すると発表した。これに合わせて、人気サイドメニュー3種の「ビッグバーレル」や、セット購入者限定の「ビッグドリンク」などの期間限定メニューも同日より展開される。スモークハウス ザ・ワンパウンダー○直火焼きビーフ4枚に特製ソースを合わせた「スモークハウス ザ・ワンパ