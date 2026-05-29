サッカー日本代表の熱狂と『最高の景色』を体感できる次世代型の没入応援イベント「三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」が5月29日〜7月20日まで、東京・渋谷のMIYASHITA PARK内にある複合型エンターテインメント施設 or(オア)にて開催される。オープニングセレモニーには、日本サッカー協会の宮本恒靖会長らが訪れた。三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISONが開催○■どんなコンテン