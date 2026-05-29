CBCテレビは、エールとの共同プロジェクトとして、2026年6月1日(月)より、アミューズメント施設のプライズやカプセルトイで、累計出荷数100万個以上の大人気シリーズ『いきものかもしれない』の4コマ漫画を公式SNSで連載を開始する。愛くるしさ満点！人気プライズキャラクターたちのSNS4コマ漫画。“ふわっとしてても、いきていける。”をテーマにした、大人も子どもも楽しめるオリジナルストーリーが、平日(月曜〜金曜)の各日12:0