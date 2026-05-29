雨の心配が多くなるこれからの季節。となると、相棒として使うバックパックもそれなりに装備をしなくてはなりませんよね。とはいえ、防水スプレーを購入したり、雨の日だからとバッグ自体を変えるのは意外と手間がかかるというもの。可能な限り、そのままで晴雨兼用といきたいところです。ならば、土屋鞄製造所が手がけるATTITUの新作をセレクトするのはいかが。撥水ライトレザーを採用した「LEATHER BACKPACK M 017」（5万2800円