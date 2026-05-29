雨の日も品格を忘れない。わずか660gの「撥水レザーリュック」で雨の日の通勤をスマートに

雨の心配が多くなるこれからの季節。となると、相棒として使うバックパックもそれなりに装備をしなくてはなりませんよね。

とはいえ、防水スプレーを購入したり、雨の日だからとバッグ自体を変えるのは意外と手間がかかるというもの。可能な限り、そのままで晴雨兼用といきたいところです。

ならば、土屋鞄製造所が手がけるATTITUの新作をセレクトするのはいかが。撥水ライトレザーを採用した「LEATHER BACKPACK M 017」（5万2800円）と「LEATHER POUCH+REUSABLE BAG XXS 018 」（1万1000）ならば、雨の日だって外出を前向きに捉えることができそうですよ。さっそく、それぞれの特徴をチェックしていきましょう。

「LEATHER BACKPACK M 017」は、高級感のあるレザー製バックパック。ATTITUのシグネーチャーモデルのバックパック型をベースに撥水ライトレザーに合わせてディテールやサイズをアップデート。タウンユースサイズなので、週末のおでかけから、ビジネスシーンまでお任せです。

容量は約22L。PCやこれからの季節必携の水分補給のためのボトル、そしてA4書類などもすっぽり入るサイズ感。最大の特徴は、撥水ライトレザーを採用しており、通常のレザーよりも水染みなどが気にならずお手入れも比較的ラクなコト。「大事なレザーが雨に当たって目立つシミが…」なんて悲劇も軽減することができるんです。これなら、本降りでも積極的にバッグパックを選ぶことができそうです。

また、同レザーの特徴として圧倒的な軽さもそのひとつ。しっかりしたサイズ（縦45×横32×底マチ15cm）ながらわずか約660gとなんです。

本体全体で7つのポケットを装備。外装に3つ、内装に4つのポケットを。フリーポケットには、14インチサイズのPCの収納が可能。外側には日傘やボトルなどが入るサイドポケットなどがあります。ジャケットスタイルに合わせても上品に仕上がるスマートなデザインも嬉しいトコロ。

ソフトな背負い心地にもご注目を。ショルダーベルトと背胴全体に厚手のクッション芯が入っているので肩に柔らかにフィット。背あたりもよく長時間の使用でも安心です。なお、背面にはスリーブを用意。スーツケースにセットしての持ち運びもスムーズです。

▲「LEATHER POUCH+REUSABLE BAG XXS 018 」

一方、同時に登場した「LEATHER POUCH+REUSABLE BAG XXS 018 」は、同シグネーチャーモデルのバックパックをミニサイズにした一品。

サイズは手のひらサイズなりつつも、自宅のキーやリップなどをきっちりと収納できます。外装ポケットも1カ所あるので、イヤホンなどを入れておくのに便利です。

付属のショルダーストラップは、取り外しもOK。薄着になるこれからの季節のワインマイルのお出かけに活躍してくれそうです。なお、同アイテムには、本体の中にエコバッグが入っているので、お出かけ時に「入れるバッグ忘れた！」なんて、ことも皆無。500mlペットボトル+αとはいるのでちょっとした買い物にちょうどいいですよ。

また、本体＆エコバッグともに撥水ライトレザーを使用。独特のシワはで存在感も抜群。もちろん雨の日でも安心です。

サイズが異なる2つの新作。これからの雨シーズンに向けて、バッグパックの新調を検討しているなら、ぜひ注目をしてみてはいかがでしょう。

>> 土屋鞄製造所

＜文／GoodsPress Web＞

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