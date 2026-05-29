佐藤駿一郎容疑者が薬物所持容疑で逮捕

日本バレーボール協会（JVA）は28日、男子日本代表にメンバー登録されていたミドルブロッカーの佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で同日逮捕されたことを発表した。本来この日に予定されていた2026年度男子日本代表のキックオフ記者会見は急遽中止に。代わって“説明会見”が開かれ、JVAはロラン・ティリ監督や選手たちの様子も伝えた。

当初、代表選手たちが参加予定だったキックオフ会見は午後2時30分スタート予定だったが、午後3時15分頃に中止がアナウンスされた。代わりに専務理事の國分裕之氏、技術委員会委員長の南部正司氏、業務執行理事の内藤拓也氏が登壇。事態の説明を行った。

会見に先立ち、國分氏は「このような事態になりまして、大変申し訳なく思っております」とコメント。その上で選手たちの様子について「仲間内からこういった発表が出てしまったということで、かなり精神的にも参っていると思う」と明かした。

佐藤は身長205センチの26歳。昨年の世界選手権、ネーションズリーグ（VNL）でもプレーしていた。南部氏はティリ監督と交わした会話内容を報告。「（佐藤容疑者には）期待することが大きかったけれども、こういったことになってしまった以上、代表の選手としては相応しくない」と共通の認識を持っていたという。JVAは28日付で、佐藤容疑者の日本代表選手登録を抹消した。

日本代表は現在国内合宿中であり、6月から始まるVNLで中国、フランスを転戦する。7月には大阪で試合を行う予定だ。現役の代表選手が活動期間中に逮捕されたという衝撃的なニュースが舞い込み、大きな動揺は隠せない。南部氏は、日の丸を背負う選手に万全のサポートを約束した。

「日本代表としては、一番（気持ちが）落ちた状態になっていると思います。そういった選手にもこれからパフォーマンスを上げていってもらわなければならない。そのためにも、協会としてやるべきことが残っている。しっかりと各選手と向き合いながら、しっかりとした体制で改めてスタートできるように、今後取り組んでいきたい」

9月のアジア選手権では、2028年ロサンゼルス五輪の出場権がかかる。VNLの初戦は6月10日。重要な国際大会が目前に迫る中で、日本代表は激震に見舞われた。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）