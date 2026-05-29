5月25日、国際卓球連盟（ITTF）は最新の世界ランキングを発表し、張本智和選手（22）が男子シングルスで順位を1つ上げ、自己最高に並ぶ2位に浮上した。世界ランキングで2位になるのは、‘22年11月〜12月以来だという。4月28日から5月10日にかけてイギリス・ロンドンで開催されていた2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）では、10年ぶりの決勝進出に貢献し、日本の男子団体を準優勝に導いた張本。攻撃的な卓