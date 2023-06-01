◇交流戦中日2─1楽天（2026年5月28日バンテリンドーム）その背中を見れば誰もが勝たせたくなる。中日・金丸はベンチで自身の黒星が消え、白星に変わる瞬間を見届けた。8回1死二塁で村松が同点打。その後1死一、三塁で板山が決勝犠飛。8回1失点の粘投で4勝目を挙げ、チームを13年以来13年ぶりとなる交流戦開幕3連勝に導いた。「絶対に抑えると思って投げました。自分自身、負けが続いていたので、バンテリンドームで流れ