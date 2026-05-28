ウルフドッグス名古屋は28日、日本代表ミドルブロッカーの佐藤駿一郎（26）との契約を解除したことを発表した。 佐藤は2025年にWD名古屋に加入。1年目から主力として活躍したものの4月に2025-26シーズン限りでの退団が発表されていた。 2026年度の日本代表メンバーに選ばれた佐藤は、代表合宿に参加していた28日に薬物所持の容疑で逮捕され、日本代表メンバーから抹消されていた。 所属クラ