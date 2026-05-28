フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が、仕事の合間に自宅のテラスでくつろぐ様子を披露し、注目を集めている。【映像】高橋真麻の豪華自宅や庭（複数カット）2018年12月に一般男性との結婚を発表し、6歳の長女と3歳の長男を育てている高橋。これまでブログでは、子どもたちが巨大なプールで遊ぶ庭や、来客のために片付けたすっきりとしたダイニングなど、自宅の様子も公開してきた。豪華自宅テラスでくつろぐ様子を披露2026