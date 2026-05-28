ファッションのポイントのひとつとして、取り入れるだけで“こなれ感”が演出できるアイテムといえば、キャップがそのひとつ。ルーズなスタイルからきっちり系まで、トータルで自分らしさを表現するアイテムとして一度コーデに取り入れると、手放せない存在に。とはいえ、「キャップってなかなか難しいんじゃない？」なんて、最初の一歩が踏み出せない…人も多いはず。ならば、1920年創業のNEW ERA（ニューエラ）と、2007年に熊切