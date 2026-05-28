法務省の有識者検討会の会合に出席した声優の緒方恵美さん（前列右）ら＝28日午後、法務省生成人工知能（AI）の急速な普及で生じる声の無断利用への法的対応を協議する法務省の有識者検討会の第2回会合が28日、開かれた。同省によると、人気アニメシリーズ「エヴァンゲリオン」の碇シンジ役で知られる緒方恵美さんが参考人として出席し「AIに対する向き合い方は声優それぞれだが、無断生成には反対で一致している」と訴えた。