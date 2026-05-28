アメリカ代表を率い、一大イベントとなるワールドカップに挑むポチェッティーノ監督(C)Getty Imagesホスト国として来る6月の北中米ワールドカップ（W杯）に挑むアメリカ代表。そのメンバー選考を巡って、指揮官の言動が一部で波紋を呼んだ。【動画】トッテナムを沈黙させた「“信じられない”ボレー」英メディアも絶賛する三笘薫のゴラッソを見る現地時間5月26日、アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、