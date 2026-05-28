厳選26名も「心から楽しめない」 米代表指揮官がW杯メンバー選考で本音吐露 落選選手へのドライな言動は波紋「眠れなかった」
アメリカ代表を率い、一大イベントとなるワールドカップに挑むポチェッティーノ監督(C)Getty Images
ホスト国として来る6月の北中米ワールドカップ（W杯）に挑むアメリカ代表。そのメンバー選考を巡って、指揮官の言動が一部で波紋を呼んだ。
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現地時間5月26日、アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、来月12日に開幕するW杯に向けたメンバー26名を発表。クリスティアン・プリシッチ（ミラン）やウェストン・マッケニー（ユベントス）、ティモシー・ウェア（マルセイユなど欧州で活躍する精鋭たちが顔を揃えた。
代表発表に際して、「ワールドカップで我々が成功を収めるために、この26名の選手は最高のメンバーだと確信している」と力説したポチェッティーノ監督。トッテナムやパリ・サンジェルマンで実績を残してきたアルゼンチン人指揮官だが、編成を組む際の対応は一部で問題視されている。
米スポーツ専門局『ESPN』などによれば、先んじて予備登録メンバー55人を公表していたポチェッティーノ監督は、あらゆる戦況を想定して26人を厳選。惜しくも落選となったメンバーに対しては「機械的なメール」で選考外であると報告するドライな対応を見せたのである。
無論、百戦錬磨の熱血漢にもドライな対応を選択した理由はある。同局に取材に対して「選手たちのことを気にかけていないというわけではない」と強調したポチェッティーノ監督は、「選手を混乱させるようなことを言いたくなかっただけだ」と続け、こう持論を展開した。
「私もメンバー入りできなかった選手の気持ちなら理解できる。だから私の謝罪なんて聞きたくないって分かるんだ。もしも、電話をしたら、それは自分勝手な行動だ。そんなのクソみたいなものだ。私はこの2週間、メンバーを選ぶために眠れなかったし、今だって目の前にいる26選手たちを心から楽しむことができない。なぜなら、私は落とした選手たちのことを考えているからだ」
勝負の世界の厳しさを知るからこそ、ポチェッティーノ監督はドライに徹したというわけだ。しかし、ともすれば、「選手に対する配慮に欠ける」という見方もできる。ゆえに国内ではメールでの通知が正しかったのか否かを巡って指揮官に批判の声も上がっている。
元アメリカ代表FWで、2010年の南アフリカ大会の出場メンバーでもあるエルクレス・ゴメス氏は「ワールドカップに行けないという現実をメールで知らされるなんて、全く間違っている」と断言。さらに、同じく元代表OBのチャーリー・デイヴィス氏も「かつてトッテナムがあなたをクビにして、連絡すらしなかったからといって、同じように振る舞うべきではない」と皮肉り、こう続けている。
「過去に自分がどう扱われたかを、他人を同じように扱うための手段の正当化にしてはいけない。結局のところ、ここは代表チームなんだ。クラブチームではない」
果たして、熟考を重ねたポチェッティーノ監督の選択は正しかったのか。すべては来月に開幕するW杯で明らかになるはずである。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]