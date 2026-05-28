5月26日、8人組女性アイドルグループ・iLiFE!の候補生であるおめめがXに投稿した「アイドル前髪の作り方」動画が大拡散された。そのなかで、前髪を固定するため、文房具である液体のり「アラビックヤマト」を使用していたことから、販売元であるヤマト株式会社の公式Xが注意喚起をおこなう事態となった。動画では、おめめが自宅と思われる場所で前髪をセットする様子を公開。コームで髪を整えたあと、アラビックヤマトを指や綿