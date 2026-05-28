友人や同僚など身近に、やたらと突っかかってくる人はいませんか? 理不尽な相手にどう対応していいものか悩んでいる人もいるかもしれません。本記事では、「突っかかってくる人」の心理を解説したうえで対処法や振り回されない考え方を紹介します。突っかかってくる人の心理とは?まずは、突っかかってくる人の心理について考えてみましょう。自分に自信がなく劣等感を抱えている突っかかってくる人の多くに見られるのが、「現状の