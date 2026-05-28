【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の倉悠貴と女優の山下美月が5月28日、東京・渋谷のNHK放送センターで行われた第49回創作テレビドラマ大賞「ある日彼女のパンティーが、」（5月31日よる11時〜）の完成会見に出席。互いの印象を語る一幕があった。【写真】26歳元乃木坂センター「お人形さんみたい」美脚スラリの夏コーデ◆「ある日彼女のパンティーが、」まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られる夫・想太（倉）。漫画家を