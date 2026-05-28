この記事をまとめると ■ルノーの商用車「カングー」は日本で人気が高い ■2026年2月に7人乗りの大型モデル「グランカングークルール」が日本で限定販売された ■第2弾モデルとして再び「グランカングークルール」が設定されたが即完売となった ファン待望のモデルが再び登場 日本では、イタリア・フランス車を「イタフラ車」なんて呼称している人が多い。やや趣味性の強い、個性的なクルマが多くラインアップしているのが、この