TWICEのモモが、遊び心溢れる写真を公開して話題を呼んでいる。モモは5月27日、自身のインスタグラムを更新した。【写真】モモと同じ服を着たリトル・モモ公開された写真の彼女は、トレンドのリムレスメガネをかけ、白いキャミソールにデニムを合わせたヘルシーな装いで、リラックスした表情を見せている。今回の投稿で特に注目を集めたのは、彼女が手にしている一体の人形だ。金髪に真っ赤なビーニー、そして赤いレースのトップス