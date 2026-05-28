5月28日（木）の『アメトーーク！』では、「ゲーム大好き芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオには、バカリズム、田中卓志（アンガールズ）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、狩野英孝、大東翔生（ダブルヒガシ）、ヤス（ナイチンゲールダンス）らが集結。知識ゼロの蛍原徹にもわかりやすく、最近ハマっているゲームとその魅力を猛烈プレゼンする。田中は「クリアしたときは興奮で手が震え