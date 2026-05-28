マヂラブ野田が大号泣したエピソードも！『アメトーーク！』ゲーム大好き芸人が集結

5月28日（木）の『アメトーーク！』では、「ゲーム大好き芸人」が放送される。

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スタジオには、バカリズム、田中卓志（アンガールズ）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、狩野英孝、大東翔生（ダブルヒガシ）、ヤス（ナイチンゲールダンス）らが集結。知識ゼロの蛍原徹にもわかりやすく、最近ハマっているゲームとその魅力を猛烈プレゼンする。

田中は「クリアしたときは興奮で手が震えた」という、日本のみならず海外での受賞歴をもつ難易度の高いゲームを紹介。“死にゲー”と言われるほどクリアするのが難しいこの作品を「若手芸人が『ロンドンハーツ』に出るようなもん（笑）」と例える。

さらに、ほかのゲームにはない斬新なシステムや「苦戦した敵ベスト3」も大発表。

また、ゲーム実況で不動の人気を誇る狩野は、「ゲームをあまりやったことがない人にもオススメ」というインディーゲームを紹介する。「オレにもできそう！」と目を輝かせる蛍原だが、実際にスタジオで挑戦してみると…。

一方、ゲームに登場するあるポイントが芸名の由来になっているという野田は、「僕のバイブルのような存在」という大人気ゲームを紹介。「ゲームミュージックが大好きでコンサートに行って大号泣した」という野田に、バカリズムや田中は「このゲームを好きな人はちょっと重い…（笑）」と苦笑して…。

そして、バカリズムは初心者でも楽しめるインディーゲームをプレゼン。蛍原と田中が対戦することに。スタジオが熱狂したバトルの行方やいかに？

ほか、父が元格闘選手で「その影響なのか、とにかく格闘ゲームが好き」という大東は、「芸人で僕がいちばん強い！」と断言。はたして、そんな実力者がドはまり中の人気シリーズとは。

また、ヤスは映画やドラマにもなった人気作で「没入感がすごい」というアクションアドベンチャーゲームをプレゼン。すると、俳優や芸人も登場すると知った蛍原が投げかけた“究極の質問”に、ケンドーコバヤシも思わず苦笑して…。

初心者向けから高難易度のゲームまでが出そろうなか、最後に蛍原が選ぶ1本は？