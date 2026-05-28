5月25日（月）放送の『東出昌大の野営デトックス』で、競泳選手の瀬戸大也が、激しいバッシングにさらされたあの“騒動”を振り返った。 5年前から人里離れた山で暮らす俳優・東出昌大が、“魂の休息”を必要としているゲストを招き、1泊2日の野営生活をともにする同番組。前回に引き続き、プロボボクサーの那須川天心と瀬戸を迎えた野営の模様を届けた。 前回、野営地の近くの川で、初めての渓流釣りを体験した那