いま人気急上昇中の4人組男性歌謡グループ・モナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』が、6月20日（土）深夜0時から放送されることが決定した。デビュー前からTikTokなどでも大きな話題を呼び、デビューイベントやミニライブは人気すぎて中止になるなど、まさにいま日本中を席巻しているモナキ。そんなモナキ初となる本格的バラエティ番組『モナキ 純度100％！』では、MCのなすなかにしとともに彼らの知られざる素顔と魅力に迫って