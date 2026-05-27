【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Juice=Juiceが、5月27日に神奈川・ぴあアリーナMMで春ツアーのファイナル公演『Juice=Juice Concert 2026 UP TO 11 MORE！ MORE！』を開催した。 ■限界を超えたネクストレベルのパフォーマンスを披露 2025年10月8日に発売された楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」のバイラルヒットのなかで、4月17 日よりスタートした今回の春ツアー。千秋楽となる本