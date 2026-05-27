「頭に塗ってる人がいて横転」アラビックヤマトの誤った用途に公式が注意喚起。「固定するのは髪でなく紙」
ヤマト株式会社の公式X（旧Twitter）アカウントは5月27日、投稿を更新。液体のり「アラビックヤマト」の用途について注意喚起し、話題となっています。
【投稿全文】アラビックヤマト公式Xが注意喚起
X上では「アラビックヤマトで前髪を固めるとかいうあらびっくりな使い方のこと？」「頭に塗ってる人がいて横転」「肌荒れそう」「固定するのは髪でなく紙」「クレームをつけてくる者が出てくる前に正論で釘を差しておくナイスな対応」「自己責任だと思うが広めんな」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【投稿全文】アラビックヤマト公式Xが注意喚起
「本来の用途でご使用ください」同アカウントは「【お願い】『アラビックヤマト』は本来の用途でご使用ください」と声明を発表。SNS上で前髪を固定する用途で「アラビックヤマト」を使用する動画が拡散されたことを受け、注意を促しました。「メーカーが想定している本来の接着用途とは異なっており安全性を保証することができません」「お客様に安心・安全に製品をお使いいただくためにも、本来の接着用途・使用方法でご使用いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます」とつづっています。
「申し訳ありませんでした」同日、医師でお笑い芸人の井たくまさんは、この投稿を引用し「ナース服の胸ポケットにアラビックヤマトを大量に入れるという安全性が保証されていない使い方をしてしまい申し訳ありませんでした」とコメント。胸ポケットいっぱいに「アラビックヤマト」を入れた井さんの写真も掲載しました。この投稿には「絶対こっちじゃなくて草」「想定された本数でないのは看護服の方では」といったツッコミが寄せられています。
(文:堀井 ユウ)