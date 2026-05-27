俳優の畑芽育が27日、都内で行われた『マイナビ ショードラアワード 2026』受賞式に登壇。森香澄、山下幸輝らと共に「ショートドラマに出演するなら、どんな役に挑戦したいか」というトークを展開した。【全身ショット】二の腕すらり！華やかなドレス姿で登場した畑芽育畑は「スマホのカメラで画期的な画角だったりとかでカメラワークがで撮れそう」と想像した後、「体を動かせるタイプではないですけど、アクション的なものを