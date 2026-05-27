畑芽育、アクションに意欲 森香澄には“人魚姫”を提案
俳優の畑芽育が27日、都内で行われた『マイナビ ショードラアワード 2026』受賞式に登壇。森香澄、山下幸輝らと共に「ショートドラマに出演するなら、どんな役に挑戦したいか」というトークを展開した。
【全身ショット】二の腕すらり！華やかなドレス姿で登場した畑芽育
畑は「スマホのカメラで画期的な画角だったりとかでカメラワークがで撮れそう」と想像した後、「体を動かせるタイプではないですけど、アクション的なものをやりたいなと思います」と意欲を語った。
イベントのトークセッションでAIの進化について語った森は、「ショードラなら不可能な世界観もできるんじゃないかと思って、水の中で生活するショートドラマを作ってみたいです」とにっこり。「どんな役をやりたいか」と聞かれると、「水の中で生活してる人ってどういう人なんだろう。人魚とかですかね？魚？魚になる？」と悩みながらも回答を捻り出した。すると、畑が「人魚姫にしておきましょう」と助け船を出した。
山下は「バイト経験が少ないのでコンビニ店員やってみたいです。常連のお客さんとの会話劇、日常系ができれば」と満面の笑みを浮かべながら語った。
その後、小林幸子に話が振られると、小林は演じたい役として「妄想おばさん」を挙げた。「妄想なんだけれども、やっているうちに結果的に人のために良いことをしてしまったという結論になる。ちょっといい感じ」と短時間で想像を膨らませた。
同アワードは斬新なアイデア、刺激的なコンテンツを生み出したショートドラマを表彰するもので、縦型ショートドラマの日本最大級のコンテスト。今回で3回目となる。受賞部門は、「一人芝居賞」「クリエイター賞」「出演者賞」「マテリアルショートドラマPR賞」「ショー旅賞」「いいね賞」「マイナビ新人賞」「大賞」の8つ。
イベントには、水島麻理奈、品田英雄が登壇した。
【全身ショット】二の腕すらり！華やかなドレス姿で登場した畑芽育
畑は「スマホのカメラで画期的な画角だったりとかでカメラワークがで撮れそう」と想像した後、「体を動かせるタイプではないですけど、アクション的なものをやりたいなと思います」と意欲を語った。
山下は「バイト経験が少ないのでコンビニ店員やってみたいです。常連のお客さんとの会話劇、日常系ができれば」と満面の笑みを浮かべながら語った。
その後、小林幸子に話が振られると、小林は演じたい役として「妄想おばさん」を挙げた。「妄想なんだけれども、やっているうちに結果的に人のために良いことをしてしまったという結論になる。ちょっといい感じ」と短時間で想像を膨らませた。
同アワードは斬新なアイデア、刺激的なコンテンツを生み出したショートドラマを表彰するもので、縦型ショートドラマの日本最大級のコンテスト。今回で3回目となる。受賞部門は、「一人芝居賞」「クリエイター賞」「出演者賞」「マテリアルショートドラマPR賞」「ショー旅賞」「いいね賞」「マイナビ新人賞」「大賞」の8つ。
イベントには、水島麻理奈、品田英雄が登壇した。