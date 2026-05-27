ユーチューバー・いけちゃん（28）が27日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「YouTube活動一旦保留のお知らせin大阪西成」というタイトルで動画をアップした。いけちゃんは「YouTubeを始めてから、ずっと定期投稿をしてきて。特にここ数年は水曜と土曜の19時半に必ず投稿してきました。でも、ちょっと休みたいなと思いまして。かといってやめるわけではないので、あまり聞き慣れない表現だと思うんですけど、YouTube活動を保