ユーチューバー・いけちゃん（28）が27日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「YouTube活動一旦保留のお知らせ in大阪西成」というタイトルで動画をアップした。

いけちゃんは「YouTubeを始めてから、ずっと定期投稿をしてきて。特にここ数年は水曜と土曜の19時半に必ず投稿してきました。でも、ちょっと休みたいなと思いまして。かといってやめるわけではないので、あまり聞き慣れない表現だと思うんですけど、YouTube活動を保留します」と発表。

「“保留ってなんやねん。休止と違うんかい?”違います。そもそも動画のストックがないから、疲れているけど旅に出るとか。動画のために忙しく観光するとか、意味分かんないじゃん。旅って非日常だから楽しいのに、作業化したらそれって何なの?という話。この旅は楽しいのか、という話になってくるので。なので私は、もっと自分の生活を充実させて、みんなに共有したいこととか、喋りたいことが本当にできた時だけカメラを回したいんです」

「なので、不定期での動画投稿に変えます。投稿はします。でも、次に投稿するのは明日かもしれないし、半年後かもしれません。もしくは、お金が底をついて突然、怒涛の勢いで投稿が始まるかもしれません。とにかく、週2本投稿の縛りを撤回します」といい「縛りと言っても、自分で始めた物語なんだけど。動画が上がらない期間は“いけちゃん今、何してんのかな?”と思いを馳せてくれたらうれしいです。もしくは、サブチャンネルでたまに近況報告をするので、そちらを見てください」と呼びかけていた。