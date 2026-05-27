【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIの公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、藤牧京介のオリジナル楽曲「Yourself」のMVが公開された。 ■“冴えない自分を変えていく”をテーマに楽曲の世界観を表現 「Yourself」は藤牧とDa-iCE・工藤大輝が共作した楽曲で、5月25日にデジタルリリース。グルーヴィーなサウンドに乗せて、新しい